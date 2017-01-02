Yılbaşında yemek için dağ keçisi vurmuş

Muğla’nın Ula ilçesinde H.Ö adındaki kişi yeni yılda yemek için koruma altındaki dağ keçisini avladı.

Edinilen bilgiye göre, Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karabörtlen Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan ihbarda avlanması yasak ve koruma altında bulunan dağ keçisinin vurulduğu bildirildi. Karabörtlen Jandarma ekipleri ve Köyceğiz Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Ula’nın Kızılyaka Mahallesi dağlık alanındaki belirtilen adreste H.Ö. isimli şüphelinin dağ keçisini vurduktan sonra derisini yüzdüğü sırada suçüstü yapıldı. Milli Parklar Müdürlüğü koruma altındaki dağ keçisini avlamak suçundan H.Ö.’ye 12 bin TL idari para cezası kesti. Dağ keçisinin yivli tüfek ile vurulduğu belirlendi.