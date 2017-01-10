Yıldırımın çarptığı uçak Dalaman’a zorunlu iniş yaptı

Almanya’dan, havalanan Germania Havayollarına ait uçağa yıldırım çarptı. Uçak, Dalaman Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Almanya’dan, Antalya’ya gitmek üzere havalanan Germania Havayollarına ait GMI 6334 uçuş numaralı uçağa, yıldırım çarptı.

Almanya 3. Ligi takımlarından Erfurt kafilesini taşıyan, 27 futbolcunun yer aldığı uçak, yıldırım çarpması ve kötü hava koşulları nedeniyle Dalaman Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Dalaman’da etkili olan fırtına nedeniyle uçağın Dalaman Havalimanında beklediği bildirilirken, Futbolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.