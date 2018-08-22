Yıldız Tilbe’den dans şov

Pop müziğin sevilen seslerinden olan Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı’nın birinci günü Bodrum’da konser verdi. Tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Tilbe, sahne performansı ve yaptığı dans şovlarla hayranlarından tam not aldı.

Çorapları olay oldu

Yıldız Tilbe, konserine ayakkabılarını çıkartıp dans ederek devam etti. Çiçek desenli çorapları dikkatleri çeken Tilbe, sık sık çoraplarını düzeltti. Bir ara kendisini dinlemeye gelen ünlü popçu Emre Kaya’yı sahneye davet eden Tilbe bu arada biraz dinlenirken Emre Kaya da “Teşekkür Ederim” şarkısını misafirlere seslendirdi. Şarkısının ardından Yıldız Tilbe’ye kendisini sahnesine davet ettiği için teşekkür eden Emre Kaya alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Yıldız Tilbe sahnede yaklaşık iki saat kalırken, yoğun alkışlarla performansını tamamladı.