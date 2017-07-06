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06 Temmuz 2017 05:20

Yıldız Tilbe’nin kolundaki lekeler azalmaya başladı

Bodrum’da bir kulüpte sahne alan Yıldız Tilbe’nin kollarındaki lekeler azaldığı görüldü.

Yıldız Tilbe’nin kolundaki lekeler azalmaya başladı

06 Temmuz 2017 05:20

Oldukça belirgin olan lekelerin neredeyse görünmeyecek kadar azalması Tilbe hayranlarını sevindirdi.


Yıldız Tilbe’yi izlemeye gelenler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken ünlü sanatçı ise yaptığı danslarla kendinden geçti. Şakı söylerken kollarındaki lekeler ise dikkatlerden kaçmadı. Bodrum Pasha clup’de sahne alan Yıldız Tilbe sahneye çıkmadan saatler önce bilet satışları bitti. Yakalık 2 bin kişinin geldiği kulüpte Tilbe’nin şarkıları ile coştu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Tilbe hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hareketli ve slow şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı yaptığı danslarla da ilgi odağı oldu. Şarkılarıyla beraber ilginç danslarını da sergileyen Tilbe hayranlarında büyük beğeni topladı.


Kolundaki pullar azaldı


Geçtiğimiz yıllarda aynı kulüpte eğlenmeye gelen Yıldız Tilbe giydiği şortu ile bacaklarındaki pul pul olan lekeler dikkatlerden kaçmamıştı. Aynı kulüpte geçtiğimiz yıl sahne aldığında kollarındaki pul lekeleri oldukça belirgin görülmüştü. Tilbe kollarındaki pullar hayranlarını oldukça üzmüştü. Sedef hastası olduğu söylentilerine ses çıkarmayan Tilbe yine kollarındaki lekeler dikkatlerden kaçmadı. Oldukça azaldığı görülen kolundaki pulların hayranlarını sevindirdi. Tilbe’nin iki kolunda da pul pul lekelerin çok azaldığı, kollarının iyileştiği gözlendi. Bariz bir şekilde pul pul olan lekeleri neredeyse görünmeyecek kadar azaldığı dikkatlerden kaçmadı.




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