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24 Haziran 2018 16:58

Yılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandı

Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27.

Yılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:58

Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde oyunu kullandı.


Erdoğan, sabah saatlerinde evinin bulunduğu Döğüşbelen Mahallesi’ndeki Ortaokula giderek, 1016 numaralı sandıkta oy kullandı.


Oy kullanmak için sandık başına giden Erdoğan’a, aynı okulda oy kullanan vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sandık kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Erdoğan, oyunu kullanırken, vatandaşlarda ünlü sanatçıyı cep telefonları ile görüntüledi.


Erdoğan, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.




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