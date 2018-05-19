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19 Mayıs 2018 00:06

Yılsonu sergisinde vefat eden hocalarını andılar

Ortaca Özalp Fen ve Anadolu Lisesi’nde, Ocak ayında vefat eden okulun görsel sanatlar öğretmeni Hasan Uslu anısına yılsonu sergisi açıldı.

Yılsonu sergisinde vefat eden hocalarını andılar

19 Mayıs 2018 00:06


Uslu’nun fotoğraflarından oluşan slayt gösteriminin yapıldığı sergide duygu dolu anlar yaşandı.


Özalp Fen ve Anadolu Lisesi binasındaki serginin açılışını Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Hasan Uslu’nun kızı ve torunu birlikte yaptı.


Açılışın ardından Hasan Uslu’nun fotoğraflarından oluşan slayt sunumu yapıldı. Sergide öğrencilerin yaptığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini topladı.


Her yıl resim sergisi düzenlediklerini ve öğrencilere görsel sanatlar dersini sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Özalp Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Elif Özalp İlhan; “Sergiyi, değerli büyüğümüz Hasan Uslu düzenliyordu, maalesef kendisini Ocak ayında kaybettik. Bu yılda Hasan hocamız anısına sergiyi düzenledik. Hocamızı rahmetle anıyoruz.” diye konuştu.


Yaklaşık 60 öğrencinin yaptığı 60 çalışmanın sergilendiğini aktaran görsel sanatlar öğretmeni Hasan Öner ise; “Sergiyi sene başında Hasan hocam ile birlikte planlamıştık fakat ömrü yetmedi. Hasan hocamızın anısına bu sergiyi hazırladık. Burada Hasan hocanın, öğrencilerin ve benim yaptığım çalışmalar mevcut. Hem meslektaşımı anmak, hem de çocukların emeklerini sene sonunda göstermek istedik.” dedi.




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