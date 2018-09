YÖK Başkanı Saraç’a Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü

Dr. Yekta Saraç’a ‘Onur Ödülü’ verildi.

Bu yılki ana konu başlıkları astrofizik ve kozmoloji, atom ve molekül fiziği, enerji, fizik eğitimi ve felsefesi, istatistiksel fizik, matematiksel fizik, medikal fizik, nükleer fizik, uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği ve yüksek enerji ve plazma fiziği olarak belirlenen kongreye eğitim camiasından birçok öğretim görevlisi ve öğrencinin yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un başkanlığını yaptığı kongrede YÖK Başkanı Saraç’a temel bilimlerin gelişmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından ilk kez başlatılan YÖK- TEBİP üstün başarı sınıflarının açılması, temel bilimler programlarını okumak isteyen öğrencilere YÖK tarafından burs verilmesinin başlatılması ve başarılı öğrencilerin bilim insanı olarak Türkiye’ye kazandırılması amacıyla yapmış olduğu çalışmalarından dolayı “Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü” takdim edildi.

YÖK Başkanı Saraç yaptığı konuşmada, “Mevcutta fizik programlarımızda aktif programları kastediyorum, 44 devlet üniversitemizde 5 bin 500 civarında, 4 vakıf üniversitemizde ise 200’ün altında öğrenci bulunuyor. Yani yaklaşık 5 bin 600-5 bin 700 civarında öğrencimiz var. Geçen sene fizik programlarına toplamda 946 öğrenci yerleşmişti, bu yıl ise bin 32 öğrenci yerleşti. Fizik programına yerleşmiş durumda bin 32 öğrenci. Bu bölümlerde toplam 846 öğretim üyemiz var. 63 öğretim görevlisi, 291 ise araştırma görevlisi. Toplam öğretim elemanı sayımız bin 200 vakıflarla birlikte. Bu sayılar ve oranlar öğretim üyesi, öğrenci oranları gittikçe daha olumlu hale geleceğini umut ediyoruz. Tabii daha güzel bir veri, geçen sene 32’si devlet, 4’ü vakıf üniversitemizde 36 fizik bölümüne öğrenci alınıyor idi. Bu sene 44’ü devlet, 4’ü vakıf üniversitemizde 48 fizik bölümü öğrenci alıyor. Geçen sene 36 fizik bölümü, bu sene 48 fizik bölümü öğrenci alıyor ve 12 fizik programı daha bu sene eğitim öğretime başlayacak. Bildiğiniz gibi bir dönem temel bilimlere olan ilginin azalması sonucu birçok üniversitemizde fizik programlarımızın kontenjanları her yıl ayın üniversitede sıfır doluluk oranıyla devam ediyor. Bu durum siz değerli hocalarımın ve fizikçilerimizin katkıları ile bize verdikleri destekler ile olumlu bir sürece doğru evrildi" dedi.

"Geçtiğimiz hafta sonuçları açıklanan YKS’deki temel bilimler özelinde gidişatımızın aslında arzuladığımız iyi olduğunu ama arzuladığımız noktada olmadığını ifade etmemiz lazım" diyen Saraç, sözlerine şöyle devam etti:

"TYT’de 40 soruda matematik ortalaması tüm adaylarda maalesef 6’nın altında, fen bilimlerinde ise 20 soruda yine 3’ün altında kaldı. Bu tablo bir şeyler söylüyor demiyorum, hatta bu tablo bizleri ikaz ediyor, bir ihtar veriyor. Temel bilimler teknoloji ve uygulamanın esasıdır. Temel bilimlerin zayıf olduğu bir ülkede ve yükseköğretim sisteminde nitelikli bilgi üretiminden ve kalkınmadan söz etmemiz mümkün değil. İnsanlığın geleceğini şekillendiren teknolojinin kaynağında fizik bilimi bulunmaktadır. İşte bu nedenle ve bu kapsamda bir takım düzenlemeler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Temel bilimler alanında programların kontenjanlarına ilişkin yapmış olduğumuz rasyonel planlamalar sonucu doluluk oranlarımızda bir artış söz konusu oldu. Burs programı bir farkındalık oluşturdu ve bu programlara yönelik alakayı ve programların doluluk oranını artırdı. Fizik bölümünün hatırlarsanız 2012’de çok devasa kontenjanı olmasına rağmen 2012 doluluk oranı yüzde 23 idi. Pek çok üniversitemizde bu programları öğrencilerimiz tercih etmemekteydiler. Son yıllarda yaptığımız rasyonel kontenjan planlarımızla birlikte doluluk oranları yükselmeye başladı. 2017 yılında biraz evvel söylediğim gibi temel bilimler programına 8 bin 906 öğrenci yerleşirken, 2018 yılında bu yıl bu 8 bin 906 öğrenci 9 bin 507 öğrenciye ulaştı. Bu her sene, 3 yıl öncesi her sene düşen bir sayı grafiğindeydi. Geçen sene üniversitelerimizde toplamda 221 temel bilim programı varken, şimdi bu sayı 255 oldu. Matematik, fizik, kimya ve biyolojinin her birinde öğrenci alan program sayısı arttı. Geçen seneye göre 34 temel bilim programında daha eğitim öğretim süreci başlayacak.”

Kongrede konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, bugünkü ekonomik güçlüklerin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Mandal, “Şuan savunma sanayindeki etkinliğin gelişmesinin arkasında yaşanan güç koşullar vardı. Ekonomik değildi belki o zaman ama şuan ekonomik güçlükler var. Ama aynı zamanda bu ekonomik güçlükler bir fırsat noktasında da değerlendirilebilir. Şuan başlatılan yani milli teknoloji hamlesi olarak yerli ve milli üreticilerimizin daha ön plana gelmesi. Biz bugüne kadar hep konuştuğumuz süreç teknoloji üreten Türkiye diyoruz” dedi.

Beş gün sürecek kongreye üniversitelerden fizikçi öğretim üyeleri, yabancı ve Türk konuşmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile sanayi çevrelerinden bilim insanları ve araştırmacılar katılacak.