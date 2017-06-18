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18 Haziran 2017 03:51

Yol çalışmaları Gümbet’te devam ediyor

Bodrum yarımadası genelinde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları Gümbet Mahallesinde tüm hızla devam ediyor.

Yol çalışmaları Gümbet’te devam ediyor

18 Haziran 2017 03:51


Hafta sonu da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesinde bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Gümbet Mister Hadi Sokak’ta yapılan çalışmada ekipler, toplam 600 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yolu 720 ton sıcak asfaltla kaplayarak onarımını gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının bölge bölge devam edeceğini belirtti.




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