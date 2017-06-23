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23 Haziran 2017 10:02

Yola çıkan domuzlar tehlike saçıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yola çıkan domuza bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yola çıkan domuzlar tehlike saçıyor

23 Haziran 2017 10:02


Milas - Bodrum karayoluna çıkan domuz sürüsü trafikte tehlike saçtı. Grup halinde gezen domuzlardan birine arabanın çarpma anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Önceki gece yemek aramak için Yokuşbaşı Mahallesi’ne inen domuzlar, bir süre Bodrum D-300 karayolunu işgal etti. Hızlı giden otomobillerin arasında ilerleyen domuzlardan birine de otomobil çarptı. Sabah iş yerine gelen esnaf ise dükkanının önünde domuz ölüsü görünce şok oldu. Domuzun nasıl öldüğünü merak eden esnaf güvenlik kameralarını inceleyince, 11 domuzun yolun karşısına geçtiğini ve araba çarpması sonucu bir domuzun öldüğünü gördü.


Esnaf İbrahim Sungu, "Sabah dükkanı açtığımda kapının önünde bir domuz ölüsü gördüm. Olayın nasıl olduğunu merak edip güvenlik kamerasını incelediğimde, domuzların karşıdan karşıya geçtiğini gördüm. Görüntüleri izlemeye devam ettiğimde ise bir otomobilin domuza çarptığını gördüm" dedi.


Öte yandan, domuz leşini kaldıramayan Sungu, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdiğini ve ekiplerin domuzu uygun bir yere götürerek gömdüğünü ifade etti.




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