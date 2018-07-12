Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:51

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Muğla’da Datça-Marmaris karayolunda bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

12 Temmuz 2018 10:51

Yolcuların tahliye edildiği otobüs söndürülürken, kıvılcımların ormana sıçraması üzerine orman işçileri yangına müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça’dan hareket eden bir firmaya ait yolcu otobüsü içinde yolcuları ile birlikte hareket halinde iken yanmaya başladı. Yolcular şoför tarafından anında tahliye edilirken, yangına olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Otobüsteki yangın sonrası alevler ormana sıçradı. Orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.


Yanan otobüs bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç