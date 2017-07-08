Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin aldığı bir duyum sonrası Doğu illerinden Marmaris’e giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde olduğu ihbarı sonrası Menteşe girişindeki kontrol noktasında plakası alınan otobüsü durdurdu. Otobüsün bagajında yapılan aramada B.Y. isimli şüpheliye ait çantasında 4 kilo 215 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonu ve turizmin yoğun olması nedeniyle, uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini, yol kontrollerinin yanı sıra, ilçe merkezinde de uyuşturucu, bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ile kaçak içki satışı denetimlerine de ağırlık verdiklerini açıkladı.