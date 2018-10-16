Yörük Şöleni'ne yoğun ilgi

Çamlıca Yörük Şöleni'ne çevre il ve ilçelerden birçok vatandaş katıldı. Şölen, oldukça büyük ilgi gördü.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği ile Milas Çamlıca Mahalle Muhtarlığının, Çamlıca'da ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Çamlıca Yörük Şöleni büyük bir katılımla, coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Temsili Yörük göçüyle başlayan şölene, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile çevre il ve ilçelerden gelen Yörük üye ve başkanları ile kalabalık Yörük Göçü yapıldı. Göç sonrası şölen alanında verilen akşam yemeği ve sunucu Fethiye Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak'ın sunumuyla, Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut'un açılış konuşması ile etkinlikler başladı.

Başkan Erkan Turgut konuşmasında, Çamlıca Muhtarına ve Çamlıca halkına teşekkür ederek, “Biz Yörük kültürünü yaşatmak için yola çıkanlardanız. Bizim derneğimizde siyaset yok, her siyasi görüşe saygımız var. Bizim amacımız; sen ve ben yok, birlik ve beraberlik içerisinde kültürümüzü yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Başkan Turgut'un açılış konuşmasının ardından sırasıyla CHP Milas eski İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Belediye Başkanvekili Faik Karagöz, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmalar sonrasında sahneye ilk çıkan Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kerimoğlu İsmail Uzunoğlu, türküleriyle coşturdu. İsmet Camcı'nın şiir okumasının ardından Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Topçuoğlu sahneye çıktı. Türkülerine; Bodrum Yörük Obaları Derneği Başkanı Perihan Tırınç ve eşi Mehmet Ali Tırınç karşılıklı oyunlarıyla eşlik etti. Hava koşulları sebebiyle, sahneye diğer sanatçılar çıkamadı. Misafirler, olumsuz hava koşulları sebebiyle şölen alanından ayrılmak zorunda kaldı. Yağmurun dinmesiyle birlikte; Çamlıca halkı yeniden şölen alanına toplanarak davul ve zurna eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar doyasıya eğlendiler.