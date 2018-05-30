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30 Mayıs 2018 13:18

Yörükler iftar yemeğinde basınla buluştu

Milas Yörük Türkmen ve Kültür Derneği düzenlenen iftar yemeğiyle, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yörükler iftar yemeğinde basınla buluştu

30 Mayıs 2018 13:18


Menteş Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine; Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş, Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı, Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.


Gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yörük Göçü etkinliğine katkı sunan ve derneğin faaliyetlerinin duyurulmasında yardımcı olan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.


Milas Yörük Türkmen ve Kültür Derneği olarak ilk kez düzenlenen iftar yemeği etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştuklarını ifade eden Başkan Kiriş,herkesin Ramazan ayınım kutladıktan sonra ayrıca tüm Milas halkını yarın Milas Salı Pazarı alanında düzenleyecek oldukları iftar yemeğine herkesi davet etti. Kiriş ayrıca 10 Mayıs Yörük Göçü’ne destek olan Midilli Cafe Restoran sahibi Kamil Yıldız’a teşekkürlerini iletti.


Kiriş’in konuşmasının ardından Kamil Yıldız, her zaman destekçileri olduğunu ifade ettikten sonra bu tür etkinliklerde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.




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