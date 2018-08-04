Yörükler Milas’ta buluştu

Muğla’nın dört bir tarafından Milas’a gelen Yörükler, düzenlenen etkinlikte oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Dayanışma Yemeği etkinliğine; Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Dalaman Yörük Obası Derneği Başkanı Kadriye Efe de katıldı.

Dernek Başkanı Erkan Turgut, Yörüklerin dayanışmasının önemine dikkat çekerek: “Düzenlediğimiz, Dayanışma Yemeği etkinliğine katılan tüm dostlarıma ve Yörüklere teşekkür ediyorum. Başarımız tek başına değildir, tüm Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’ne gönül verenlerin başarısıdır. Derneğimize, yeni üyelerimiz katıldı. Birlikte, güzel şeyler başardık ve başarmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Turgut’un konuşmasının ardından sahneye Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak davet edildi. Başkan Kıvrak konuşmasında, Milas’ın her zaman kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Bütün Türk devletleri, Yörüklerin kıl çadırında kurulmuştur. 135 devlet kurduk, 16’sı cihan devletidir. Son 3 devletten bahsetmek istersek; 1035’te kurulan 1071’de Anadolu’yu yeniden fetheden Sultan Alparslan, Oğuz’un Kınık boyundandır yani Yörük’tür. 1299’da cihan devleti Osmanlı’yı kuran Osman Bey, Oğuz’un Kayı Boyu’na mensup Karakeçi Türklerindendir. Yine 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kızıloğuz Kocacık Yörüklerindendi. Biz, 8 bin yıldır zeybek oyunu kültürünü yaşatıyoruz. El kaldırdığımız zaman gökyüzü, diz çöktüğümüz zaman yeryüzü bizim, dönerken dünya bizim diyoruz. Biz 2 Mustafa’dan vazgeçemeyiz; biri Allah’ın insanlığa bize gönderdiği peygamberimiz Muhammed Mustafa, birisi de Türklüğü kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa’dır” dedi.

Konuşmaların ardından Dalaman Yörük Obası Derneği Başkanı Kadriye Efe, zeybek oyununu sergiledi. Zeybek gösterisi sonrasında, Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’ne katılan yeni üyelerin ismi anons edildi. Milaslı Yöresel Sanatçı Turgut Taş ve Pınar Gül eşliğinde gece, eğlenceli türkülerle geçti.