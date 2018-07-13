Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli Şahin Dilek, akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Kelerlik Mescit Sokak’taki evinin girişinde bulunan begonvil ağacını budamaya başladı. Yüksek bir yere çıkarak ağacı budayan Dilek, bir anda dengesini kaybederek giriş kapısındaki sivri demirlerin üzerine düştü. Kalbine kapının demiri saplanan trafik polisi ağır şekilde yaralandı. O esnada bölgeden geçen polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Şahin Dilek’in yaşadığı kazayı gören eşi sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ambulansa alınan Dilek, bir yandan kalp masajı yapılarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Şahin Dilek’in eşi, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Hastaneye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da gelerek, polisin yakınları ve meslektaşlarına taziye dileklerinde bulundu.