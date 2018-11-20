İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunan askeri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

Türk Deniz Kuvvetlerinin Çavuş Adası’na yaptırdığı askeri üs sayesinde, Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin Çavuş Adası'na yaptırdığı askeri üs sayesinde, Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor. Bölgede kuş uçurtmayan sahil güvenlik ekipleri ise, devriye görevine 24 saat aralıksız devam ediyor.


25 yıldır iki ülke arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına son noktayı Türkiye koydu. Yıllardır Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerleri aylardır Kardak kayalıklarına uğramıyor. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarında sessizlik devam ediyor. Kardak kayalıklarına 1 buçuk mil mesafede bulunan Çavuş Adası'na yapılan askeri üs sayesinde Yunan askerleri Türk karasularını ihlal edemiyor. 25 yıldır neredeyse her gün Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerlerinin, Çavuş Adası'na yapılan askeri üssün ardından bölgeye uğramadığı görülüyor. Yaklaşık 3 aydır bölgeye gelmeyen Yunan askerleri Kaliminnos Adası yakınlarından Kardak kayalıklarını gözetliyor. Kardak kayalıkları yakınlarında 1 sahil güvenlik ekibinin 24 saat nöbet tuttuğu ve yasa dışı göçmen geçişlerini de önlediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.