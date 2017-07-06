Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:36

Yunuslar klarnet eşliğinde dans edip ritim tuttu

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Bodrum’da bulunan su parkında yunuslara klarnet çaldı.

Yunuslar klarnet eşliğinde dans edip ritim tuttu

06 Temmuz 2017 17:36

Sevimli yunuslar çıkardıkları seslerle Çağrı’ya eşlik edip adeta dans etti.


Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan Dolphin Park Bodrum’a gelen Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yunuslarla birlikte mini bir konser verdi. Sanatçının etrafını saran iki yunus, ilginç sesler çıkararak müzik eşliğinde dans eder gibi figürler sergiledi.



"Klarnetle yunus sesleri çıkarıyordum"


Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağrı "Yunusların çıkardığı sesi zaman zaman klarnetle taklit ediyordum. Tatil yapmak üzere geldim Bodrum’a. Güvercinlik Dolphin Park’ta yunusların olduğunu duydum merak ettim geldim. Uzun süredir Yunusların çıkardığı sesleri de merak ediyordum. Zaten seslerini klarnet ile çalabiliyordum. Yunuslar bu sese nasıl tepki verecek diye merak ettim. Klarnet ile geldim ve yunuslara çalmaya başladım. Onlar da çok güzel tepki vermeye başladı. Aynı sesi yakaladık ve bir orkestra olduk. Ben açıldığım zaman onlarda aynı sesi çıkarıyor ve dans ediyorlar. Yunuslarla o ses iletişimini kurdu. Dinleyen ve izleyen herkes aynı sesten çalıyorsunuz dediler" ifadelerini kullandı.



"Hayvanlara eziyet etmiyorum seslerle iletişim kuruyorum"


Serkan Çağrı, yunuslarla iletişim kurduğunu, eziyet etmediğini ifade ederek "Hayvanlara eziyet mi ediyorsunuz diye birçok tepki gösteren oldu. Ben bunu söyleyenlere şöyle sesleniyorum. Seslerle iletişim kurmak şifa vermektir. Tüm canlılar için en güzel yöntem sestir. Onlara ses verip onların sesini de alarak değişik bir iletişim kurmuş olduk. Onların ve hiçbir canlının eziyet görmesini ben de istemem" dedi.


Usta müzisyen daha önce de salatalık, kabak ve havuçtan klarnet yapıp çalmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:43
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!