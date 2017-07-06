Yunuslar klarnet eşliğinde dans edip ritim tuttu

Sevimli yunuslar çıkardıkları seslerle Çağrı’ya eşlik edip adeta dans etti.

Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan Dolphin Park Bodrum’a gelen Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yunuslarla birlikte mini bir konser verdi. Sanatçının etrafını saran iki yunus, ilginç sesler çıkararak müzik eşliğinde dans eder gibi figürler sergiledi.

"Klarnetle yunus sesleri çıkarıyordum"

Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağrı "Yunusların çıkardığı sesi zaman zaman klarnetle taklit ediyordum. Tatil yapmak üzere geldim Bodrum’a. Güvercinlik Dolphin Park’ta yunusların olduğunu duydum merak ettim geldim. Uzun süredir Yunusların çıkardığı sesleri de merak ediyordum. Zaten seslerini klarnet ile çalabiliyordum. Yunuslar bu sese nasıl tepki verecek diye merak ettim. Klarnet ile geldim ve yunuslara çalmaya başladım. Onlar da çok güzel tepki vermeye başladı. Aynı sesi yakaladık ve bir orkestra olduk. Ben açıldığım zaman onlarda aynı sesi çıkarıyor ve dans ediyorlar. Yunuslarla o ses iletişimini kurdu. Dinleyen ve izleyen herkes aynı sesten çalıyorsunuz dediler" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara eziyet etmiyorum seslerle iletişim kuruyorum"

Serkan Çağrı, yunuslarla iletişim kurduğunu, eziyet etmediğini ifade ederek "Hayvanlara eziyet mi ediyorsunuz diye birçok tepki gösteren oldu. Ben bunu söyleyenlere şöyle sesleniyorum. Seslerle iletişim kurmak şifa vermektir. Tüm canlılar için en güzel yöntem sestir. Onlara ses verip onların sesini de alarak değişik bir iletişim kurmuş olduk. Onların ve hiçbir canlının eziyet görmesini ben de istemem" dedi.

Usta müzisyen daha önce de salatalık, kabak ve havuçtan klarnet yapıp çalmıştı.