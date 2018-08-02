Okul Aile Birliği ve hayırseverler, okulu bırakan lise öğrencisinin hayatını güzelleştirerek yüreklere dokundu.

Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Lisesi Okul Aile Birliği, okul yönetimi, öğretmenler ve Milaslı hayırsever esnaflar, maddi yetersizlikler nedeniyle okul hayatına devam edemeyen öğrenciye yardım elini uzattılar.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, uygulamaya başladıkları sosyal sorumluluk projesiyle birlikte okuldan maddi imkânsızlıklar nedeniyle ayrılan lise öğrencisi için harekete geçti.

Yürekleri ısıtan örnek davranışı sergileyen Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi, Milaslı hayırsever esnaflar tüm imkânlarını öğrenci için seferber etti.

Milas’ın kırsal bir mahallesinde yaşayan ve durumu olmadığı için okula gidemeyen öğrenciyi tespit eden Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Özer, öğrencinin durumunu duyduklarında hemen harekete geçtiklerini ifade ederek: “Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören bir öğrencimiz, maddi imkânı olmadığı için okumaktan vazgeçmiş. Biz bu durumu duyunca, okul aile birliği ve okul yönetimiyle durumu görüştük. Milaslı hayırsever esnaflardan da destek istedik. Esnaflarımız; günlük kıyafet, okul kıyafeti, kırtasiye malzemesi, ayakkabı, çanta gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrencinin evini ziyarete gittiğimizde evin durumu gördük. Bunun üzerine evde tadilat çalışması yaparak, evi yaşanabilir hale getirdik. Öğrencinin durumunun ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın talimatıyla, kullanılamayan ev mobilyaları için yardımda bulunuldu. Öğrencinin evine yeni mobilyalar temin edildi. Öğrencimizin yaşamına, küçücük de olsa dokunabildiysek ne mutlu bize. Gelecek eğitim dönemi için de benzer bir proje yürüteceğiz. Okulumuzun rehberlik ve araştırma birimince tespit edilen, maddi imkânları olmayan öğrencilere umut olmaya devam edeceğiz. Onları, okul hayatına tekrar kazandıracağız. Durumu olmayan öğrencilere de Okul Aile Birliği tarafından belirli bir ücret verilecek. Biz, umut olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.