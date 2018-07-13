Yürüyüşte kaybolan iki turisti AKUT buldu

Hollandalı ve Kanadalı turisti İlçeye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne (27) ve Kanadalı Abderrazak Cheffi (31) Ölüdeniz Mahallesi’nden Likya Yolu’nu takip ederek Kayaköy’e doğru yürümeye başladılar.

İki turist çam ağaçlarıyla kaplı ormanda bir süre yürüdükten sonra havanın kararmasıyla yanlış patikaya sapınca yolunu kaybettiler. İkili yanlarında bulunan cep telefonu ile kaldıkları otelin müdürünü arayarak yardım istedi.

Otel müdürünün 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

Akut ekibi 8 gönüllü ile Kayaköy’deki patikadan yaklaşık bir saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Sebastian Tannick Leonard Van Erne gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz’den yürüyüşe geç çıktıklarını ve hava karardığı için yolu kaybettiklerini anlattı.

Kendi imkanlarıyla bir süre yolu bulmaya çalıştıklarını, başarısız olunca yardım istediklerini belirten Van Erne, "Sağlık durumumuz iyi. Türkiye’yi seviyoruz. Bizi bulan ekiplere de teşekkür ederiz.” dedi.