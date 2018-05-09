Yüzlerce çay balığı telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Dipsiz Çayı’nın yakınından geçen karayolunu kullanan vatandaşlar, çayın suyunun siyah renge bürünmesi nedeniyle büyük panik yaşadı. Çaya yaklaşan vatandaşlar, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Konunun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Yatağan Jandarma Komutanlığı, Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı, Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Yatağan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, büyük çoğunluğu sazandan oluşan ölü balıklar ve sudan numune aldı. Jandarma ekipleri yasal işlem başlattı.

Yetkililer, bölgedeki çevre kirliliği sonucunda sudaki oksijen miktarının azalarak canlıların ölümüne sebep olabileceğinden şüphelendiklerini ve ölümlerin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını bildirdi.