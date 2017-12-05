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05 Aralık 2017 15:08

Zarlar eğitim için atıldı

Marmaris’te, geliri eğitim yararına kullanılan "Altın Zar Tavla Turnuvası"nın 26.

Zarlar eğitim için atıldı

05 Aralık 2017 15:08

’sı tamamlandı. Turnuvada birinciliği ve ‘altın zar’ ödülünü Akın Aman kazandı.


Marmaris Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) organizasyonuyla Uzunyalı’daki bir restoranda gerçekleşen "26. Altın Zar Tavla Turnuvası” sona erdi.


Turnuva sonunda birinci Akın Aman olurken, Nihat Tunç ikinciliği, Neşer Korkmaz ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Birinciye “Altın Zar”ını ülkemize 2 okul kazandıran eğitim gönüllüsü hayırsever işadamı Turgut Torunoğulları verdi.


MAGİAD Başkanı Meral Tuncer Argül, “Tüm katılımcılara , sponsorlarımıza, değerli basın mensuplarına, Marmaris Tavla Derneği’ne, ev sahipliğinden ötürü Cove Beach restorana teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl daha çok çocuğa eğitim yardımı sağlayabilmek amacıyla Marmaris halkını, şimdiden turnuvanın 27.’sine katılmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.




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