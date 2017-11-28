Zarlar eğitim için atılıyor

’sı başladı.

Marmaris Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) organizasyonuyla Uzunyalı’daki ‘Cove Beach’ adlı restoranda gerçekleşen turnuvanın ilk karşılaşmaları öncesi, kokteyl düzenlendi.

MAGİAD Başkanı Meral Tuncer Argül, çeyrek asırı aşkın düren Altın Zar Turnuvası’nın bir yenisinde daha buluşmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Gelirinin ihtiyaç sahibi öğrenciler ve çağdaş eğitime katkı için kullanıldığını hatırlattığı turnuvayı görev olarak gördüklerini kaydeden Argül, “Bu görevi gururla sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Argül, aralarında Marmaris Manşet gazetesinin sahibi Arif Çataroğlu’nun da bulunduğu organizasyona destek verenlere birer plaket verdi. LKokteylden sonra ilk gün karşılaşmaları yapıldı. Yaklaşık 300 kadar tavla meraklısı, eğitim gönüllüsünün katıldığı turnuva, 1 Aralık akşamı oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek.