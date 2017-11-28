Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:06

Zarlar eğitim için atılıyor

Marmaris’te, geliri eğitim yararına kullanılan “Altın Zar Tavla Turnuvası”nın 26.

Zarlar eğitim için atılıyor

28 Kasım 2017 17:06

’sı başladı.


Marmaris Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) organizasyonuyla Uzunyalı’daki ‘Cove Beach’ adlı restoranda gerçekleşen turnuvanın ilk karşılaşmaları öncesi, kokteyl düzenlendi.


MAGİAD Başkanı Meral Tuncer Argül, çeyrek asırı aşkın düren Altın Zar Turnuvası’nın bir yenisinde daha buluşmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Gelirinin ihtiyaç sahibi öğrenciler ve çağdaş eğitime katkı için kullanıldığını hatırlattığı turnuvayı görev olarak gördüklerini kaydeden Argül, “Bu görevi gururla sürdüreceğiz” dedi.


Konuşmanın ardından Argül, aralarında Marmaris Manşet gazetesinin sahibi Arif Çataroğlu’nun da bulunduğu organizasyona destek verenlere birer plaket verdi. LKokteylden sonra ilk gün karşılaşmaları yapıldı. Yaklaşık 300 kadar tavla meraklısı, eğitim gönüllüsünün katıldığı turnuva, 1 Aralık akşamı oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç