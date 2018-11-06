Zeybekoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine açıklık getirdi

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında “Biz Muğla'da meraları ıslah ettik. Kim? Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı. Muğla'nın bütün ilçelerine okul yaptık. Muğla Belediye Başkanımız diyor ki, ‘bu ilin çocukları güzel okullarda okumalı' ve hepsini Milli Eğitim Bakanlığına devretti. Bir okulun açılışına da ben gittim. Ve orada politik bir konuşmada yapmadık. Dediğim gibi kreş, kadın sığınma evleri bütün bunların tamamı yapıldı. Kente demokrasiyi getirdik” sözlerine açıklık getirdi.

Adem Zeybekoğlu, “İzmir, Eskişehir, Aydın ve tabi ki bizimde yaşadığımız Muğla yaşanacak ve en çok ziyaret edilen şehirlerdir. Yeşili, mavisi, doğayı ve çevreyi koruyan hizmetleri, vatandaş odaklı, vatandaşa derman olan projeleri ile Cumhuriyet Halk partili belediyeler Türkiye'nin nefes aldığı şehirler oluşturur. Genel Başkanımız katıldığı bir televizyon programında bu kadar başarılı belediye başkanlarına sahip olmanın dezavantajını yaşayarak Muğla Büyükşehir ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerimizin hizmetlerini birbirine eklemiştir. Muğla Büyükşehir Belediye'miz hükümetin tarım politikalarına inat, üreten köylüye destek olmak için 907 dönüm arazide mera ıslahı yapmıştır” dedi.