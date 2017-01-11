Zincirleme kaza: 19 yaralı

Muğla-Aydın Karayolu Gökbel Tüneli çıkışında buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi, kazada 2’si ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yatağan ve Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla-Aydın karayolu Yava Mahallesi Gökbel Tüneli’nin çıkışında, aynı yönde seyreden, yolcu otobüsü, 2 kamyon, 3 kamyonet, panelvan, otomobil ve 2 yolcu minibüsü, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Tunay Gülkin, Salih Erkol, Sibel Karaköse, Meryem Mersin, Turgay Yeler, Mehmet Türker, Ersin Akbal, Erol Aysel, Cemal Kocabıyık, Emrullah Uzunmeşe, Serdar Subaşı, Onur Çetin, Volkan Duran, Ali İhsan Karaman, Hasan Gökoğlu, Sadık Toroslu, Sami Aydemir, Mehmet Uğur Bocan ve Gökhan Subaşı yaralandı.

Kaza sonrası 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile 112 Acil Sağlık Ambulans ekipleri yaralıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi ve Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kaza sonrası Çine-Yatağan karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili Yatağan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince tahkikat başlatıldı.