Zıpkınla 1,5 metre boyunda 40 kiloluk liça balığını avladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zıpkınla dalış yapan Kadir Karaışık, 40 kilo ağırlığında ve 1,5 metre boyunda bir liça balığı avlamayı başardı.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan ve 15 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren 40 yaşındaki Kadir Karaışık, Turgutreis açıklarında önceki sabah zıpkınla gerçekleştirdiği balık avında 10 metre derinliğe indi. Ses yaparak bir süre bekleyen ve çıkardığı sese aldanıp kendisine yaklaşan büyük bir liça balığını gören Karaışık, tek atışta baş kısmına yakın yerden vurduğu balığı avlamayı başardı.

Yaklaşık 1 saat uğraşın ardından balığı kıyaya çıkaran Kadir Karaışık, “Son dalışım çok bereketli geçti. Uzun zamandır böyle bir balığı avlamayı hedefliyordum. Önüme çıkan iki balıktan birisini avlamayı başardım. Gözümün önünde şişi nasıl eğdiğine şahit oldum. Mutlu sona ulaşmak her şeyi unutturuyor” dedi.

Öte yandan, liça balıklarının Bodrum ve çevresinde zaman zaman ortaya çıktıkları ve bugüne kadar 100 kiloyu bulan ağırlıkta balıkların avlandığı belirtildi.