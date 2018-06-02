Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 12:41

Ziraat Bankasından Menteşe Ziraat Odası’na Bilgisayar hibesi

Ziraat Bankası Muğla Şubesi tarafından Menteşe Ziraat Odası’na çiftçilere eğitim ve bilgilendirme sunumlarında kullanılmak üzere diz üstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı hediye edildi.

Ziraat Bankasından Menteşe Ziraat Odası’na Bilgisayar hibesi

02 Haziran 2018 12:41


Bankanın Muğla Şube Müdürü Salih Zeki Şahlan tarafından Odada gerçekleşen hibe cihaz ve diz üstü bilgisayar tesliminde konuşan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Biz iki kardeş kuruluşuz. Türkiye’nin en köklü devlet bankalarından birisi olan ve her zaman adından da anlaşılacağı gibi zirai faaliyetlerimiz esnasında çiftçilerimize verdiğimiz bilgilendirme sunumları için bankamız tarafından odamıza hibe cihaz teslim edildi. Ziraat Bankası ve Ziraat Odası’nın amacı çiftçilerimizin daha iyi şartlarda ve daha bilinçli üretim yapmalarını amaçlıyoruz. Hibe cihazlar ile çiftçilerimize verilecek eğitici bilgiler ile ekonomimize de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bilinçli üreticilerin yetişmesini teknolojik imkânları kullanarak daha iyi verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.


Ziraat Bankası Muğla Şube Başkanı Salih Zeki Şahlan, kardeş kurum Menteşe Ziraat Odası’nın çiftçilere bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla hem çiftçilere, hem de odaya desteklerinin devam edeceğini açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç