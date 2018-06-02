Ziraat Bankasından Menteşe Ziraat Odası’na Bilgisayar hibesi

Bankanın Muğla Şube Müdürü Salih Zeki Şahlan tarafından Odada gerçekleşen hibe cihaz ve diz üstü bilgisayar tesliminde konuşan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Biz iki kardeş kuruluşuz. Türkiye’nin en köklü devlet bankalarından birisi olan ve her zaman adından da anlaşılacağı gibi zirai faaliyetlerimiz esnasında çiftçilerimize verdiğimiz bilgilendirme sunumları için bankamız tarafından odamıza hibe cihaz teslim edildi. Ziraat Bankası ve Ziraat Odası’nın amacı çiftçilerimizin daha iyi şartlarda ve daha bilinçli üretim yapmalarını amaçlıyoruz. Hibe cihazlar ile çiftçilerimize verilecek eğitici bilgiler ile ekonomimize de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bilinçli üreticilerin yetişmesini teknolojik imkânları kullanarak daha iyi verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ziraat Bankası Muğla Şube Başkanı Salih Zeki Şahlan, kardeş kurum Menteşe Ziraat Odası’nın çiftçilere bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla hem çiftçilere, hem de odaya desteklerinin devam edeceğini açıkladı.