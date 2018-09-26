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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Fethiyespor: 2 - Sancaktepe Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Fethiyespor, evinde karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Oktay Taş , Mustafa Onur Özgenç , Bayram Çiceksoyu


Fethiyespor: Fatih, Erdi, Kağan, Emrullah (Alican dk. 74 ), Alperx (Mahmut dk. 81 ?), Onur, Yiğit, Kazım, Fahri (Fethi dk. 51), Ramazan, Hakan


Sancaktepe Belediyespor: İsmet, Mehmet, Alaattin (Bilal dk. 46), İrfan, Recep, Mert, Erbay, Oğuzhan (Melik dk. 46) Cumhur, İsmail (Timur dk. 70), Can


Goller: Alper (dk. 10), Alican (dk. 77) (Fethiyespor)


Kırmızı kart: Can (dk. 44) (Sancaktepe Belediyespor)


Sarı kartlar: Kazım, Kağan, Onur, Alper, Ramazan, Hakan (Fethiyespor) Mehmet, Melik, Timur (Sancaktepe Belediyespor)

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