Ziraat Türkiye Kupası: B.B. Bodrumspor: 2 Sivasspor: 1

Eleme turu maçında Süper Lig ekibi Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı yeşil beyazlı ekip 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Hafta içi olmasına rağmen Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bodrumlu futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, siyasi parti ve STK temsilcileri de izledi. B.B.Bodrumspor'un ilk kez bir Süper Lig ekibiyle karşılaştığı mücadelede golleri Muhammet Özkal ve Cem Ekinci'den gelirken, konuk ekip Sivasspor'un tek golü ise 90+4. Dakikada Aoruna Kone'nin ayağından geldi.

Özellikle ilk yarıda rakibine göre daha üstün oynayan ekip B.B.Bodrumspor olurken, karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Sivasspor'un gol arayışı kalesinde devleşen Fırat engeline takıldı. B.B.Bodrumspor defansıda en az 2 topu çizgiden çıkarırken, karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde;

Dakika 13'te B.B.Bodrumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Muhammed Özkal'ın kafa vuruşu son olarak Sivassporlu Serhıy Rybalka'ya çarparak ağlarla buluştu. (1-0)

Dakika 25'te B.B.Bodrumspor'un Orhan Aktaş ile kullandığı köşe vuruşu sonrasında Sivasspor kalecisi Ali topu elinden kaçırdı, Bodrumsporlu Muhamnet Aran topa dokunamayınca kaleci iki hamlede topu kurtardı.

Dakika 28'de B.B.Bodrumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan topu Medeni ile buluşturdu, Medeni'nin uzak mesafeden yaptığı vuruş kalenin 90'ına girerken kaleci Ali Şaşal son anda kurtardı.

Dakika 34'te Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta hakem serbest vuruş karar verdi. Kaan'ın yaptığı vuruşu B.B.Bodrumspor kalecisi Fırat köşeye uzanarak kurtardı.

Dakika 52'de B.B.Bodrumspor'un atağında Samet kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı, yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

Dakika 57'de B.B.Bodrumspor'un atağında Medeni'nin sağ kanattan yaptığı ortada Göksu ceza sahası içinde topla buluştu, Göksu'nun şutu üstten auta çıktı.

Dakika 75'te Sivasspor atağında Aoruna Kone'nin vuruşunu Bodrumspor kalecisi Fırat kurtardı.

Dakika 83'te gelişen B.B.Bodrumspor atağında Harun orta sahadan aldığı topla güzel çalımlarla ilerledi, Harun topu sağ kanatta Hüseyin Kala ile buluşturdu, Kala'nın ortasında Cem Ekinci'nin vuruşu ağlarla buluştu. (2-0)

Dakika 90+4'te B.B.Bodrumsporlu Harun orta saha yakınlarında topu kaptırınca, gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içine kadar topla ilerleyen Aoruna Kone'nin vuruşu ağlarla buluştu. (2-1)

Kalan bir dakikalık uzatma süresinde başka gol olmayınca, yarihinde ilk kez bir Süper Lig ekibiyle karşılaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor bir üst tura yükseldi.

Stad; Bodrum Şehir Stadı

Hakemler; Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Samet Çavuş, Murat Erdoğan

Goller; Dakika 13 Muhammet Özkal, Dakika 83 Cem Ekinci, dakika 90+4 Aoruna Kone

Sarı Kart;

B.B.Bodrumspor; Fırat Kocaoğlu, Seyid Ahmet Han

Sivasspor;

B.B.Bodrumspor; Fırat Kocaoğlu*****, Muhammet Özkal****, Samet Katanalp*** (68 Emre Şahin***), Hüseyin Kala**** (90' Erkan***), Göksu Türkdoğan**, Harun Kavaklıdere****, Orhan Aktaş***, Muhammet Aran***, Seyid Ahmet Han***, Ozan Sol*** (76' Cem Ekinci****), Medeni Bingöl***

Yedekler; Berat Çelebi, Erkan Değişmez, Emre Şahin, Şaban Yılmaz Genişyürek, Emre Işık, Semih Ergül, Cem Ekinci

Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal**, Uğur Çiftçi, Carl Medjani**, Nıls Erık Bjarsmyr***, Erdoğan Yeşilyurt*** (90+3 Serkan Sarıkaya**), Paul Papp**, İlker Sayan*** (60 Emre Kılınç***), Anrei Gabrıel Torje**, Serhıy Rybalka**, Davıd Braz de Olıvera Fılho***, Zoro Cyriac Gohibi** (68' Aroun Kone****)

Yedekler; Sergıo Ramon Rochet Alvarez, Aroun Kone, Ömerhan Ayın, Muhammet Sait Özvardar, Emre Kılınç, Serkan Sarıkaya