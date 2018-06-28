Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre Muğla’ya atandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre atandı.

Pervin Töre kimdir?

1960 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Erzurum’da okuduktan sonra Lise 1. ve 2. Sınıfı Erzurum Kız Lisesi’ nde, son sınıfı ise İzmir Kız Lisesi’nde okudu ve aynı yıl iyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya bölümünü bitirdikten sonra Trabzon Of Lisesi’nde 4 yıl kimya öğretmenliği yaptı. 1986 yılında İzmir Namık Kemal Lisesi Kimya Öğretmenliğine atandı.

1991 yılında aynı lisede Müdür Yardımcılığı görevine başladı. Daha sonra sırasıyla Namık Kemal Lisesi Müdür Vekilliği ve İzmir Kız Lisesi Müdür Vekilliği yaptı. 2008 yılında, mezunu olduğu İzmir Kız Lisesi Müdürlüğüne asaleten atanan Pervin Töre, 2012 yılı Ocak ayında Aydın İli Milli Eğitim Müdürlüğüne, 2017 Şubat ayında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

2018 Nisan ayında Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Pervin Töre evli ve bir çocuk annesidir.