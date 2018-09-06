Zurna üstatlar Fethiye’de buluştu

Uluslararası Zurnazen Festivali, Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen festivale Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir, İstanbul, Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya’dan 16 zurna sanatçısı katıldı.Sanatçıların performanslarını sergilediği festivalin üçüncü gününde bazı vatandaşlar da zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin sık, sık alkış tuttu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkan Vekili Özgür Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ulusal düzeyde başlayan festivalin daha sonraki yıllarda uluslararası katılımla yapılmaya devam ettiğini anlattı. Festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Akdağ, “Muğla yörük kültürünün hakim olduğu bir coğrafya. Zurna da kültürümüzün bir parçası. Biz, bunu yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından sanatçıları ilimizde ağırlıyoruz. Festivale vatandaşlarımızın da ilgisi çok güzel.” Diye konuştu.

Festival, Milas ilçesinde düzenlenecek etkinlikle sona erecek.