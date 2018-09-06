Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 01:39

Zurna üstatlar Fethiye’de buluştu

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren 4.

Zurna üstatlar Fethiye’de buluştu

06 Eylül 2018 01:39

Uluslararası Zurnazen Festivali, Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen festivale Muğla, Manisa, Erzurum, Kırşehir, İstanbul, Azerbaycan, Ermenistan, Hindistan, Tayvan, Bulgaristan ve Makedonya’dan 16 zurna sanatçısı katıldı.Sanatçıların performanslarını sergilediği festivalin üçüncü gününde bazı vatandaşlar da zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin sık, sık alkış tuttu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkan Vekili Özgür Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ulusal düzeyde başlayan festivalin daha sonraki yıllarda uluslararası katılımla yapılmaya devam ettiğini anlattı. Festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini belirten Akdağ, “Muğla yörük kültürünün hakim olduğu bir coğrafya. Zurna da kültürümüzün bir parçası. Biz, bunu yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından sanatçıları ilimizde ağırlıyoruz. Festivale vatandaşlarımızın da ilgisi çok güzel.” Diye konuştu.


Festival, Milas ilçesinde düzenlenecek etkinlikle sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç