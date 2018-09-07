Zurnazen Milas’ta kulakların pasını sildi

Zurnazen, adeta dinleyenlerin kulak pasını silerken, Milaslı sanatseverler birbirinden güzel zurna şovlarıyla coşkulu anlar yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Zurnazen Festivali Menteşe, Ortaca ve Fethiye’den sonra Milas’ta gerçekleşti. Yerli ve yabancı birçok zurnazenin katıldığı festival Milas Atapark’ta yapıldı. Oldukça kalabalık bir seyircinin katılımıyla gerçekleşen festival, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılmadığı festivale, Milaslı sanatseverlere hitaben yaptığı konuşması sinevizyonda gösterildi. Bu gösterimden sonra zurna üstadları eserlerini sunmaya başladılar. Festivalde sahne alan Ünal Yürük, Ermenistan’dan Suren Asatryan, Tayvan’dan Chıenyun Tseng, Manisa’dan Halil Çokyürekli, Hindistan’dan Lokesh Anand, Milas’tan Taysun Taşkın, Azerbaycan’dan Rahman Rasimoğlu, Lüleburgaz’dan Hasan Çakan, Makedonya’dan Zhelo Destanouski, Kırşehir’den Özdemir Goçer, Milas’tan İlhan Çubukçu, Bulgaristan’dan Georgi Dımıtron, Manisa’dan Işık Soğukkuyu, Erzurum’dan Yenal Satıcı, Bulgaristandan Krasımır Damyanon adeta dinleyenlerin kulak pasını silerken, Milaslı sanatseverler birbirinden güzel zurna şovlarıyla coşkulu anlar yaşadı.

Festival kapsamında bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Bu akşam burada izlemekte olduğumuz bu sene 4’üncüsü yapılan Zurnazen Festivali’nin arkasında çok önemli bir felsefe ve çok büyük bir gayret var. Gerçekten çok özgün düşünülmüş ve iyi tasarlanmış bir çalışma. Bu güzel felsefenin bu güzel organizasyonun arkasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün imzası vardır. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu organizasyonu tasarladığı ve final bölümü Milas’a verdiği için teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Aynı zamanda çok değerli hocamız Ünal Yürük’ün de çok büyük katkısı var. Zurna bizim için çok önemli bir enstrümandır. Bu kültüre, bu enstrümana hep birlikte sahip çıkıyoruz. Şu anda yapılan organizasyon Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliğini gösteriyor. Ben emeği geçen ve buraya dışarıdan gelen bütün üstadlarımıza gerçekten sizler adına da teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun devamını ve özellikle finalinin de yine aynı şekilde Milas’ta düzenlenmesini özellikle sizler adına da istirham ediyorum. Bu kadar ses ve saz sanatçısının zurna üstadının burada olması gerçekten bizim için çok anlamlı. Ama bu çabayı ve bu akşamı asıl anlamlı kılan Milaslı hemşehrilerimizin bu çabaya, bu organizasyona, bu kültüre sahip çıkmasıdır. Sizler adına gurur duyuyorum hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın konuşmasının ardından sanatçılar eserlerini sunmaya devam etti. Büyük bir coşkuyla devam eden etkinlik bütün sanatçıların eserlerini sunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.