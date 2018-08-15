1 ton 100 kilo ağırlığındaki ‘Beşo’ alıcısını bekliyor

Muş’un Mercimekkale köyünde hayvancılık yapan besici Mustafa Kotan, 3 yıldır özenle beslediği kurbanlık hayvanını satışa çıkardı. Kurban Bayramı için günde 3 öğün arpa ile beslenen ‘Beşo’ için 19 bin TL isteniyor.

3 yıldır özel yetiştirdiği kurbanlığının 1 tondan ağır olduğunu ifade eden Mustafa Kotan, Beşo’yu arpa ve yemle beslediğini söyledi. Beşo’yu günde 3 öğün beslediğini kaydeden Kotan, “Sırf kurbanlık için özel yetiştirdim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Beşo’ya talep var ama istediğimiz fiyatı alamadığımız için anlaşamıyoruz. Hayvanımın ismi Beşo. Beşo’nun fiyatı 19 bin TL. Bir tonun da üzerinde. Alıcılarını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Sadece kurbanlık için bunu özellikle tek yetiştirdim” dedi.