1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği ihtiyaç sahipleri için kurban kesti

Yaklaşık bir ay önce faaliyete başlayan 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ile kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kısa süre önce açılmalarına rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dernek Başkanı Hasan Başaran, "Daha önce küçük dükkanımda çeşitli kampanyalar düzenleyerek, gelen yardımları ilçemdeki vatandaşlarımıza dağıtmıştım. Sonra bu yardım derneğini hayata geçirdim. Bu derneği açmamın tek sebebi, ilçemdeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardımcı olabilmek. Çok şükür bu mübarek Kurban Bayramı’nda açtığımız derneğe yardımlarını esirgemeyen değerli iş adamlarımız, esnaf kardeşlerimiz ve yediden yetmişe hayırsever vatandaşlarımız sayesinde aldığımız üç küçükbaş kurbanı keserek ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Derneğin, sosyal yardımı layıkıyla yapmaya yemin etmiş bir dernek olduğunu vurgulayan Başaran, "İlçemizin hangi sokağında, hangi mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği onlara destek olmaya, yardım elini uzatmaya çalışacak. Bu anlayışı sürdürürken ise en büyük desteği siz değerli iş adamlarımız ve yardımsever halkımızdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.