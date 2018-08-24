Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 10:48

1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği ihtiyaç sahipleri için kurban kesti

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever bir vatandaşın açtığı ‘1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği’ ihtiyaç sahipleri için kurban kesti.

1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği ihtiyaç sahipleri için kurban kesti

24 Ağustos 2018 10:48


Yaklaşık bir ay önce faaliyete başlayan 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ile kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kısa süre önce açılmalarına rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dernek Başkanı Hasan Başaran, "Daha önce küçük dükkanımda çeşitli kampanyalar düzenleyerek, gelen yardımları ilçemdeki vatandaşlarımıza dağıtmıştım. Sonra bu yardım derneğini hayata geçirdim. Bu derneği açmamın tek sebebi, ilçemdeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardımcı olabilmek. Çok şükür bu mübarek Kurban Bayramı’nda açtığımız derneğe yardımlarını esirgemeyen değerli iş adamlarımız, esnaf kardeşlerimiz ve yediden yetmişe hayırsever vatandaşlarımız sayesinde aldığımız üç küçükbaş kurbanı keserek ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


Derneğin, sosyal yardımı layıkıyla yapmaya yemin etmiş bir dernek olduğunu vurgulayan Başaran, "İlçemizin hangi sokağında, hangi mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği onlara destek olmaya, yardım elini uzatmaya çalışacak. Bu anlayışı sürdürürken ise en büyük desteği siz değerli iş adamlarımız ve yardımsever halkımızdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç