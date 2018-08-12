1071 Malazgirt Spor ile Bulanık Bilican Spor arasında hazırlık maçı

Bulanık ve Malazgirt temsilcileri, Bulanık Şehir Stadında karşılaştı. Her iki takımda maça dengeli başladı. Maçın ilk çeyreğinin ardından oyuna üstünlüğünü koyan Bulanık Bilican Spor Kulübü, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirt Spor Kulübü, bulduğu golle farkı 2’ye indirdi. Kalan dakikalarda her iki takımda çok sayıda oyuncu değişikliğine gidildi. Bulanık Bilican Spor Kulübü bir gol daha atarak, maçı 4-1 kazandı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Bulanık Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, hazırlık maçları kapsamında Malazgirt temsilcisiyle özel bir maç yaptıklarını söyledi. Her iki takımında henüz hazır olmadığını aktaran Yılmaz, eksikliklerini görmek adına maçın önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, 1071 Malazgirt Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar diledi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise, yeni sezona özel bir maçla merhaba demek istediklerini ifade etti. Her iki takımda da yetenekli sporcular olduğuna dikkat çeken Türeli, “Komşu ilçe Bulanık ekibiyle oynanan maçımız özel bir maç kapsamında gerçekleşti. Çok sayıda sporcumuz bulunuyor. Kendilerini yakından tanımak istedik. Eksiklerimiz var, onları gidermeye çalışıyoruz. Bulanık ekibine ve bizleri Bulanık’ta misafir eden başkanımız ve teknik ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.