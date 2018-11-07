1071 Malazgirt Spor Kulübü başarıya doymuyor

Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü, Muş U17 Ligi kapsamında Sungu Sporu 5-0 yenmeyi başardı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında 1071 Malazgirt Spor ile Sungu Spor karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında oyuna üstünlüğünü koyan 1071 Malazgirt Spor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirt Spor, bulduğu gollerle farkı 5'e çıkararak maçtan galip ayrılmayı bildi.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, Yeşilay ve kulüp sponsoru Sarıyıldız İnşaat destekleriyle U17 Liginde fırtına gibi estiklerini dile getirdi. Türeli, "Öncelikle bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize ulaşım için araç tahsis etti, ayrıca futbolcularımızın yemeğini de karşılıyor. Malazgirt Spor olarak bizlere her zaman destek olan Yeşilay ve kulüp sponsorumuz Sarıyıldız İnşaat firması sahibi Ayhan Sarıyıldız'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kulübümüzün Sportif Direktörü Kasım Bölüm, Teknik Direktörümüz Doğan Tali ve antrenör Servet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk eden Sungu Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.