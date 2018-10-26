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1071 Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş’un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren 1071 Malazgirt Spor Kulübü yönetimi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren 1071 Malazgirt Spor Kulübü yönetimi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.


Muş'ta yapılan futbol müsabakalarında Malazgirt ilçesini temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli'yi makamında kabul eden Kaymakam Emre Yalçın, ziyaretten memnuniyet duyduğu dile getirdi. Muş'ta yapılan futbol müsabakalarında sporcuların güzel bir başarıya imza atmasını beklediklerini belirten Kaymakam Yalçın, "U17 liginde sizlerden şampiyonluk bekliyorum. Yeşilay destekleriyle spor kulübümüzün yakaladığı başarıyı çok önemsiyoruz. Bizde hem Kaymakamlık olarak hem de Malazgirt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman yardımlarımız olacaktır. Kulüp olarak yakaladığınız başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.


Başkan İbrahim Türeli, 1071 Malazgirt Spor Kulübünün adının yazılı olduğu flamayı ve Kaymakam Emre Yalçın için özel olarak yapılan formayı hediye etti.

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