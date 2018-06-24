1071 Malazgirt Spor’da Yaz Dönemi Başladı

Yeteneklerine güvenen 12-17 yaş arası gençler ilçe şehir stadındaki elemelere katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin katkılarıyla Muş’ta gelişim ligine katılan ve 100 kadar genci sokak ortamından uzak tutmayı başaran 1071 Malazgirt Spor Kulübü, yaz tatilinin gelmesiyle birlikte kadrodaki oyuncularına ek olarak yeni oyuncu seçmelerini ilçe şehir stadında yaptı.

“Ahlaklı Olmak Yeteneğin Önüne Geçiyor”

Çok sayıda Malazgirtli çocuğun ilgi gösterdiği seçmelerde konuşan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, katkıları dolayısıyla Yeşilay Cemiyeti’ne teşekkür etti. Yetenekli ve spor yapmaya meyilli yeni çocukları kadroya dahil edeceklerini ifade eden Başkan Türeli, “Sadece yetenekli olmak tek başına yetmiyor. Yeri geliyor ahlaklı olmak yeteneğin önüne geçiyor. Sizler de aramıza yeni katılarak sportif faaliyetlerimiz dışında kültür evimizde belgesel filmler izleyerek, uzman hocalarımız nezdinde kitap okuyarak sporculuğunuza bu özellikleri de katacaksınız ve unutmayın ki bunlar en önemlisi olacak. Sizleri hem sokak ortamında uzak tutacağız hem de sizlere eğitimsel programlar uygulayacağız. Yani seçmelerimizde sadece yetenek kıstas değildir. Hepinize başarılar diliyorum, Aramıza hoş geldiniz” dedi.

“Kitap Okumak ve Spor Yapmak Sizleri Kanatlandırır”

Seçmelere süper ligde forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Kayserispor’a transfer olan Malazgirtli futbolcu Sakıp Aytaç’ın bir dönem menajerliğini yapan ve ayrıca gözlemcilik yapan Medin Aytaç’ta katıldı. Sporculara başarıla dileyen Aytaç, “Kitap okumak ve spor yapmak sizleri kanatlandırır. Sporu eksik etmeyin” diye konuştu.

Seçme programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.