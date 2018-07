15 Temmuz şehidinin adının yaşatıldığı Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü vaizlerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü’nün yaptığı dua ile başladı. Müftü Bünyamin Gölcü’nün duasının ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Koç şehit ailelerine, 15 Temmuz ihanetinin 2. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Bu topraklar bize kolay teslim edilmedi”

Vatan toprakların altın tepside sunulmadığını büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Müdür Koç, “Malazgirt’ten başlayan, Çanakkale’ye, Dumlupınar’a kadar verilen mücadelelerle bu topraklar her karışında bir şehidimizin, bir gazimizin emeği olarak bize verildi. En son yine bu toprakları bize çok gören, bu topraklar üzerinde emelleri olanın içerideki yandaşlarıyla birlikte yapmaya çalıştıkları bir ihanetle 15 Temmuz’da, bir karanlık gecede yüz yüze geldik. Ama yöneticilerimizin cesareti, basireti ve vatandaşlarımızın da onlara duymuş oldukları sadakatle o ihanet, o kalkışma büyük bir başarıyla püskürtüldü. Her yerde olduğu gibi Malazgirtliler, bu kalkışmaya en güzel cevabı meydanlarda bir araya gelerek, kendine düşeni en güzel şekilde yaparak yerine getirdi” dedi.

15 Temmuz’daki ihanetin büyüklüğünü anlamak zorunda olduklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, “Bu millet kendisine yapılan her iyiliği mutlaka her vesileyle hayırla yad edip onlara karşı minnet duygusunu ifade eden bir millettir. 15 Temmuz’da da hayatını kaybeden ve sağlığını kaybedenleri her zaman minnetle yad edecek, kendi gönlünde onlara özel bir yer ayıracaktır. Bu vesileyle biz bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Geçmişlerini bilemeyen milletler geleceklerine de yön veremezler. Geçmişini anlamayanlar, geçmişte yaşadıklarını tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Bu yıl ikinci yıl dönümleri dolayısıyla bizler 15 Temmuz’da yaşadığımız ihanetin büyüklüğünü anlamak ve 15 Temmuz’da verilen mücadelenin, halk desteğinin, milli iradeye sahip çıkışının ölçüsünü yeniden fark etmek zorundayız. Bu salonda bulunanların hepsi gelecek nesile 15 Temmuzu yaşadığını aktaracak bir nesil. Dolayısıyla bizler önemli bir misyonu da beraberimizde götüreceğiz. Bu topraklarda, bu ülkede yaşamanın maliyetinin ne olduğunu torunlarımıza, çocuklarımıza bizler anlatacağız” dedi.

Kaymakam Soner Kırlı ile eşi Sevil Kırlı daha sonra şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenerek istek ve arzularını dinledi. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde verilen yemek programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve Sevil Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Tarık Gazioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Seyfettin koç, bazı daire müdürleri, şehit yakınları ile gazileri katıldı.

“Ankara Gölbaşı’nda Şehit olmuştu”

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan bombalı saldırıda şehit olan 1 çocuk annesi özel harekât polisi Demet Sezen’in adı Malazgirt ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilmişti.