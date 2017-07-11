15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı çerçevesinde ilk olarak Malazgirt Şehitliği ziyaret edildi. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen, Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, daire müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program kapsamında daha sonra sivil şehit Bedir Yıldırım’ın evi ziyaret edildi.

Şehidin ailesine Kur’an-ı Kerim armağan eden Kaymakam Kırlı, daha sonra Malazgirt Merkez Camii’nde düzenlenen mevlidi şerife katıldılar.