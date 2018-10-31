200 hanelik köyde şalgam hasadı

Kent merkezine bağlı Kepenek köyündeki çiftçiler, yetiştirdiği şalgamın hasadına başladı. Muş'ta sadece Kepenek köyünde yetiştirilen şalgam, yapılan hasat sonrasında il merkezi dahil olmak üzere çevre illere pazarlanıyor.

Şalgamın köyün ekonomisi açısından vazgeçilmez tarımsal ürünlerin başında yer aldığını söyleyen şalgam üreticilerinden Cezmi Saysal, 200 hanelik köyün yarısının geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu ifade etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şalgamı ikinci ürün olarak yetiştirdiklerine vurgu yapan Saysal, “Özellikle salatalık hasadı yapıldıktan sonra ikinci ürün olarak yerine şalgam ekiyoruz. Çünkü şalgamdan çok güzel verim elde ediyoruz. Birçok köylü patates yerine şalgamı kullanıyor ve ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

Kilosunun 1,5 TL'den satıldığını söyleyen Saysal, “Marketlere kilosu 1,5 liradan satılan şalgam, vatandaşımız için iyi bir gelir kaynağı. Köyümüzde yıllardır çok sayıda çiftçi, ikinci ürün olarak hiçbir yerden destek almadan şalgam üretiyor. Çünkü başka yerde yetişmiyor. Ürünün çok ciddi bir potansiyeli var” diye konuştu.

Elde edilen şalgamın bir kısmının satışını yaptıklarını, bir kısmını ise kışlık yiyecek olarak kullandıklarını belirten Hatice Akıntı ise, “Şalgamdan başta kışlık turşu, ezme, yaprağından sarma yapılıyor, etli yemeklerde kullanıyoruz ve yağda kavurmasını yapıyoruz. Biz Kürtçe 'şelim' diyoruz, ama diğer adı ise şalgamdır. Elde ettiğimiz şalgamın bir kısmını satıyoruz, bir kısmını ise kışlık yiyecek olarak kullanıyoruz” şeklinde konuştu.