2600 rakımda mahsur kalan sürü için seferberlik

Muş'ta tipi ve fırtınada yolların kapanması nedeniyle 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsü, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından başlayan fırtına yolları kapattı. Sabah saatlerinde hayvanlarını ovaya indirmeye çalışan sürü sahipleri, bunu başaramayınca durumu İl Özel İdaresine bildirdi. 5 iş makinesi ile 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiine çıkan ekipler, yol açma çalışması başlattı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yolda ekipler ilerlemekte güçlük çekti. 8 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açan ekipler, hayvanların geçişini sağladı.

Yol açma çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Sabah saatlerinde hayvan sahiplerinin sürüyü ovaya indireceği ihbarı üzerine Çavuştepe mevkiine 5 iş makinesi gönderdiklerini ifade eden Yentür, “Geçen haftadan beri Muş'ta etkili olan kar yağışı Üçevler, Alaniçi, Ağıllı, Cevizlidere ve Arı köyü mevkiinde bazı olumsuzluklar oluşturdu. İl Özel İdaresine sabah saatlerinde bir ihbar geldi. Vatandaşlar, hayvanları ile kısa olan yoldan Çavuştepe mevkiine geleceklerini haber ettiler. Bu haber üzerine o bölgeye 5 tane iş makinesi sevk ettik. 2600 metre yükseklikteki zirvede 1-1,5 metre, bazı yerlerde ise 2 metreye yakın kar bulunuyordu. Kar çalışmalarını yaptık. Karakol ve köye kadar olan yolumuzu açtık. Vatandaşların seyri seferini kolaylaştırdık. Yüksek tepelerde kar yağmaması durumunda fırtına nedeniyle yollar kapanmaya devam etmektedir. Vatandaşların o yolları kullanması durumunda önlem amaçlı nöbetçi iş makinesi bekletiyoruz. Kış başladığı için vatandaşlar, hayvanlarını yürüterek getirecekleri için herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için İl Özel İdaresi olarak bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.

“Kapalı köy yolumuz kalmadı”

Kapalı olan köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını belirten Yentür, “İl genelinde 366 köyümüz, 149 mezramız var. Etkili olan kar yağışından dolayı en son 32 köy, 25 mezramızın yolu kapanmıştı. Bugün itibari ile kapalı olan hiçbir köyümüz ve mezramızın yolu yoktur. Bütün yollarımızı açtık” diye konuştu.