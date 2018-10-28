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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Muş'un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kaçmaz tarafından sunulan çelengin ardından program, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

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