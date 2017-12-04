3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt, kurum amirleri, çok sayıda engelli yakını ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi. Slâyt sunumu ve çeşitli etkinliklerden sonra program sona erdi.

Tiyatro gösterisine engelli vatandaşlar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.