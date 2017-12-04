Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 17:00

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle tiyatro gösterisi düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

04 Aralık 2017 17:00


Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt, kurum amirleri, çok sayıda engelli yakını ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi. Slâyt sunumu ve çeşitli etkinliklerden sonra program sona erdi.


Tiyatro gösterisine engelli vatandaşlar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç