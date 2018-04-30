3 kuşak aynı sırada ders görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ’Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında kadınlar okuma yazma öğreniyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçeye bağlı Eşmepınar Ortaokulunda açılan kursta eğitim gören kadınlar, okuma yazma öğrenerek erkeklerden bağımsız olarak adres bulabildiklerini ifade etti. Torun ve gelinleri ile aynı sınıfta ders gören 88 yaşındaki Gül Akıncı da azmi ile herkese örnek oluyor.

"Platinli ayağımla her gün 6 kilometre yol yürüyorum"

Okuma yazma öğrenmek için kırık ayağı ile 6 kilometre yol yürüdüğünü söyleyen Şükran Soylu, "54 yaşındayım. Ayağım kırık. İki gelinimle birlikte her gün buraya geliyorum. 3 kilometre evden, 3 kilometre de okuldan eve yürüyorum. Toplamda her gün okuma yazma öğrenmek için 6 kilometre yol yürüyorum. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan ve eşi Emine Erdoğan’dan razı olsun, bu okuma yazma seferberliğini çıkardığı için" dedi.

"Bizim dönemimizde kızların okuması ayıptı"

Çocukluğunda okula ’ayıp’ denilerek gönderilmediğini ifade eden Soylu, "Bizim dönemimizde okul vardı. O zaman ’ayıptır, kızları okutmayalım’ diyorlardı. Şimdi ise okuma yazmanın yaşı yok. İster 50 yaşında, ister 80 yaşında hepsi gelsin okuma yazma öğrensin" diye konuştu.

"Mutlaka bir erkekle bir yere gitmemiz lazımdı"

Evinin kaynanasından 4 kilometre uzakta olduğunu ifade eden Zeynep Soylu da, "Benim evim okula 4 kilometre daha uzak. Kaynanamla, eltimin yanına geliyorum. Onlarla birlikte okula geliyoruz, okuma yazma öğrenmek için. Çocuklarımızla birlikte hepimiz okuma yazma öğreniyoruz. Seferberlik kapsamında okuma yazma öğrenmeye geldim. Önceleri doğru düzgün bir yere gidip gelemiyorduk tek başımıza. Mutlaka bir erkekle bir yere gitmemiz lazımdı. Şu anda ben tek başıma her yere gidebiliyorum. Hastaneye gidebilirim, herhangi bir yere gidebiliyorum. Okuma yazmayı gayet iyi öğrendim. Özellikle başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

88 yaşındaki Gül Akıncı da, "Bizi zamanında okutmadılar. ’Ayıptır’ dediler. ’Kızlar okula gitmesin, kızların okula gitmesi ayıptır’ diyorlardı. Şimdi ise kurslar açıldı, herkes ders görmek için buralara geliyor. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Hastaneye ya da başka bir yere gitmek bizim için çok zor. Bilmeyen insan için zor bir durum” dedi.

Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Acar ise, Türkiye genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldığını hatırlatarak, "Biz de bu amaçla ilçe merkezimizde ve köylerimizde ilk etapta sınıf öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte alan taraması gerçekleştirdik. Yapılan alan taramalarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tespitini yaptıktan sonra mart ayı içerisinde kurslarımızı başlattık. Şu anda ilçe merkezimiz ve köylerimizde toplamda 28 kursumuz ve 340 vatandaşımız eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir" şeklinde konuştu.