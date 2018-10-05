30 kişilik işe 390 başvuru

Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınacak 30 kişi için 390 başvuru yapılması üzerine kura çekimi yapıldı.
Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınacak 30 kişi için 390 başvuru yapılması üzerine kura çekimi yapıldı.
İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli okullarda çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş-Kur Temsilcisi İş ve Meslek Danışmanı Temim Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Tunç ve üye Orhan Başak'ın da katıldığı kuraya katılan 390 kişi arasında 30 kişi belirlendi.