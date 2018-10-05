30 kişilik işe 390 başvuru

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınacak 30 kişi için 390 başvuru yapılması üzerine kura çekimi yapıldı.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli okullarda çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş-Kur Temsilcisi İş ve Meslek Danışmanı Temim Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Tunç ve üye Orhan Başak'ın da katıldığı kuraya katılan 390 kişi arasında 30 kişi belirlendi.