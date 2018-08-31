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31 Ağustos 2018 19:31

33 bin dönümlük alanda aspir hasadına başlandı

Muş’ta Yıldız Tarım İşletmesi’nde 33 bin dönüm üzerinde ekimi yapılan aspir bitkisinin hasadına başlandı.

33 bin dönümlük alanda aspir hasadına başlandı

31 Ağustos 2018 19:31


Gıda sektöründe kullanılan aspir hasadına başlandı. Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 33 bin dekar alanda aspir ekimi yaptıklarını ve aspirin ülkeye önemli yağ bitkisi olarak katkı sağladığını söyledi.


Yeşilyurt, "Aspir ekimi kuru alanlarda yapılmaktadır. Kuru alanlar için önemli bir alternatifti. Bitki ve yağ oranı yüzde 40 civarındadır. Anadolu Bölgesi’nde önemli ölçüde ekili alanı bulunmaktadır. Bölgemizde işletme olarak 2011 yılından beri aspir ekiyoruz. 3 bin dekardan başladık, bu yıl 33 bin dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirdik. Bu çok önemli ve geniş bir alan. Ülkemizde en geniş alana aspir ekimi yapıyoruz. Bu ürünün bölgemizde yaygınlaştırmasını öneriyoruz" dedi.




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