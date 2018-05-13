35 yaşındaki genç anne, 12 nüfusa bakıyor

Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı, Kültür Mahallesi’nde ikamet eden 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Tülay Solu’yu genç yaşındaki fedakarlığından dolayı ‘yılın annesi’ seçti. 3 katlı aile binasında yaşayan 12 nüfusa tek başına bakan Tülay Solu, 2011 yılında vefat eden eltisinin 3 öksüz çocuğuna annelik etti. 17 yaşında evlenen ve 12 nüfusun her işini tek başına yaparak büyük fedakarlık gösteren genç anne Tülay Solu, Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları tarafından ‘yılın annesi’ olmaya layık görüldü.

"Gündüz yukarı çıkıp, akşam evime iniyorum"

17 yaşında evlendiğini ve eltisinin hastalığında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Tülay Solu, "17 yaşında evlendim. Yaşım şu an 35 ve 18 senelik evliyim. 7 yıl önce eltim vefat etti. Şu anda benim dört çocuğum var ve 3 tane de ölen eltimin çocuğu var. Onlarla hayatımızı geçiriyoruz. Zor günler atlattık. Allah bize her konuda yardımcı oldu. Toplamda aile olarak 13 kişiyiz. 3 katlı evde kalıyoruz. En üst katta kayınvalidem, kaynatam oturuyor. Orta katta ise kayınbiraderim kalıyor. Gündüz yukarı çıkıp akşam evime iniyorum. Çocuklarla ilgileniyorum. Çocukların okulları, dersleri, temizliğiyle ilgileniyorum. Büyük kızımda bana yardımcı oluyor. Seve seve yapıyorum. Eltimin vefatından önce daha zor günlerimiz oldu. Onunla birlikte hastalığıyla çok mücadele verdik. Onun üzüntüsü ve çocuklarının çok küçük olmasıyla. Eltim 32 yaşında meme kanserinden dolayı vefat etti. 1 yıl rahatsızlığı sürdü. 2. senesinde ise vefat etti. Kayınvalidem geçen yıl bel fıtığından ameliyat oldu, platin atıldı beline. 6 ay boyunca yatakta kaldı. Onu kaldırmamız, gezdirmemiz baya bir uğraşımız oldu. Bir yıl sonra tekrar diz kapağından platin atıldı. Onda da baya bir zorlandık. Hayatımız baya bir zorlu geçti" dedi.

"Of demeden 7 yıldır bana bakıyor"

7 yıldan bu yanan gelini Tülay Solu’nun ’Of’ demeden kendisine baktığını hatırlatan Kaynana Melike Solu da, "Gelinim rahmete gittikten sonra hem kızım hem gelinim, ben ona gelinim diyemiyorum. Gelinim bize baktı, etti, eyledi öksüzleri büyüttü. Allah bin defa ondan razı olsun, biz ondan razıyız. Diz ameliyatı oldum, bel ameliyatı oldum, o zamanlar da yine gelinim bize baktı. ‘Of’ demeden 7 yıldır bana bakıyor. 68 yaşındayım, hiçbir iş yapamıyorum. Bütün işimizi gelinim yapıyor. Yemeğimizi, ütümüzü, çocukların bakımını, banyolarını, her şeylerini gelinim yapıyor. 12 nüfusa ‘of’ demeden bakıyor" ifadelerini kullandı.

"3 katlı bir evin sorumluluğunu küçücük omuzlarının üzerine almış"

Tülay Solu’yu seçmelerindeki gayenin fedakarlıktan geçtiğini anımsatan Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa da, "Kızılay Kadın Kolları olarak Anneler Günümüzde Tülay Hanımı ‘yılın annesi’ olarak seçmeye karar verdik. Evine geldik ve gerçekten seçtiğimize de değmiş. Tülay Hanım 17 yaşında evlenmiş ve şu anda 12 nüfusa bakan genç bir annemiz. 4 tane kendi çocuğu, 3 tane de ölen eltisinin çocuklarına bakmaktadır. Her yıl bir kadını ‘yılın annesi’ olarak seçiyoruz. Bunda Tülay Hanımı seçmemizin gayesi hem genç olması hem de 4 tane öksüze bakması, bunun yanı sıra kendi çocuklarına bakması, evdeki yaşlı insanlara bakması ve 3 katlı bir evin sorumluluğunu almasıdır. Biz bir dairenin hakkından gelemezken, Tülay Hanım ise 3 katlı bir evin sorumluluğunu küçücük omuzlarının üzerine almış bir anne" diye konuştu.

"İlla yılın annesinin yaşlı olması gerekmiyormuş"

Anneler Günü dolayısıyla kadın kollarıyla birlikte aileyi ziyaret eden Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise, illa yılın annesinin yaşlı olmasının gerekmediğini söyledi. Düzenli olarak her sene yılın annesi olan bir kadın seçtiklerini ifade eden Başkan Koç, "Her yıl kutladığımız ‘yılın annesi’ programı kapsamında bugün Kültür Mahallesi’nde yaşayan ve yaşıyla örnek olan bir kardeşimizi ‘yılın annesi’ seçtik. Bunu; hayatı, yaşadıkları ve bizlere şahit olduğumuz yaşamsal biçiminden dolayı illa ‘yılın annesi’ yaşlı olması gerekmiyor. Fedakarlık noktasında Tülay Solu, 4 tane kendi çocuğuna ve vefat eden eltisinin 3 çocuğuna bakmakta. Fedakarlık noktasında muhakkak bütün annelerimiz ‘yılın annesi’ olmasını fazlasıyla hak ediyor. Ama gelin görün ki genç yaşından itibaren bu kardeşimizin 3 katlı binada rahatsızlığı olan kayınvalidesi ile birlikte 7 çocuk, kayınvalide, kayınbabayla birlikte zaman zaman aileyi sırtına almış taşıyor" şeklinde konuştu.