37 büyükbaş hayvan ve sahipleri son anda kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren hayvanlar ve sahipleri, son anda kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinin Zovank Yaylası’ndan getirilen 37 büyükbaş hayvan ve 2 vatandaş, Muş-Kulp karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan yolda araç bulamayan sürü sahipleri, il merkezindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının Muş Valiliğine yaptığı müracaat üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetim Merkezi koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları Şube Şefliği ile jandarma ekipleri yönlendirildi. İş makineleriyle bölgeye giden ekipler, ilk olarak yoldan çıkan bir tırı kurtardı. Ekipler daha sonra tipide boğulma tehlikesi geçiren 2 vatandaş ile 37 büyükbaş hayvana ulaştı. Vatandaşlar tarafından getirtilen 5 kamyonete yüklenen hayvanlar, merkeze bağlı Bağlar köyüne getirildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cafer Yaşar isimli vatandaş, tipiden dolayı hayvanların mahsur kaldığını belirterek, "Tipiden dolayı hayvanlarımız dağda mahsur kalmıştı. Kar yağışından dolayı yollar kapalı olduğu için ilerleyemedik. Devletimiz AFAD’ı, karayollarını, özel idareyi ve jandarmayı göndermiş. Yol açıldı ve inşallah Muş’a döneceğiz" dedi.

Abdullah Işık isimli vatandaş ise Zovank Yaylası’ndan çıktıktan sonra tipiye yakalandıklarını ve mahsur kaldıklarını söyledi. Işık, devletin tüm imkanlarıyla kendilerine yardıma geldiğini belirterek, teşekkür etti.

İl AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız da, 37 büyükbaş hayvanın sahipleriyle birlikte mahsur kaldığı yönünde ihbar aldıklarını belirterek, “Valimizin talimatıyla İl Özel İdaresi, Karayolları Şube Şefliği ve jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye geldik ve hayvanları araçlara yüklüyoruz" diye konuştu.