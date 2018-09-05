6 yıldan sonra çocuk sahibi oldular

Toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak faaliyetler yürüten Muş Belediyesinin ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında aileleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, son olarak 6 yıl aradan sonra tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olan Toktaş ailesini evlerinde ziyaret etti. Özlem Duru Toktaş adının verildiği bebekle yakından ilgilenen Suna Asya, ailenin sevincini paylaştı. Program yoğunluğundan dolayı ziyarete katılamayan Başkan Asya’nın selamlarını aileye ileten Suna Asya, anne Özlem Toktaş’a fincan takımı, minik Özlem’e de yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin yer aldığı bebek seti hediye etti.

Genç anne ve yakınları ile bir süre sohbet eden Suna Asya, mutluluklarının daim olması temennisinde bulunarak 6 yıldan sonra sahip oldukları çocuğun sağlıklı, uzun ömürlü, ailesine faydalı bir birey olmasını diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Toktaş ailesi, mutluluklarını paylaşan Belediye Başkanı Feyat Asya ve eşine teşekkür ettiler.