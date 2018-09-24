63 yaşındaki kanser hastası yardım bekliyor

Muş'ta yaşamını sürdüren ve bir yıldır akciğer kanserine yakalanan 63 yaşındaki Deli Gezici, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Bir buçuk yılı aşkın süredir yaşadıkları bir olaydan dolayı Batman'dan Muş'a yerleşen ve bir yıl akciğer kanserine yakalanan Gezici ailesinin direği 63 yaşındaki baba Deli Gezici, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Eşi 64 yaşındaki Zübeyde Gezici ile birlikte Muş'ta kiralığı evde yaşamını sürdüren Deli Gezici, yakalandığı akciğer kanseri hastalığının ardından yatağa bağımlı hale geldi. Bakıma muhtaç olan Gezici'nin ihtiyaçları ise, eşi ve evli olan kızı tarafından gideriliyor.

Devlet tarafından ödenen 540 TL'nin eşinin bakımına yetmediğini söyleyen Zübeyde Gezici, bakıcı maaşı alamadıkları için de zor durumda olduklarını belirtti.

Başta hasta babaları olmak üzere kendilerine destek çıkılmasını isteyen kanser hastası Deli Gezici'nin oğlu Murat Gezici ise, “Biz aslen Batmanlıyız. Batman'da başımıza bir olay geldi. Yaşadığımız olaydan sonra Muş'a taşındık. Muş'ta devlet 540 TL babam için destek veriyor. Bu da evin kirasını, bez ve babamın mamasına anca yetiyor. Benimde 7 nüfusum var. Kirada oturuyorum ve işsizim. Babamın durumu zaten ortada. Biz üç kardeşiz, üçümüz de kirada oturuyoruz. Devlet büyüklerimizden bize destek çıkmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Babasının akciğer kanseri olduğu ve annesinin tek başına babasına bakamadığını söyleyen Meliha İrge de; evli olduğunu ve babasının altını değiştirip temizliğini yapmak için günde 3 defa annesine yardım etmeye geldiğini söyledi.